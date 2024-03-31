別れた交際相手にストーカー行為をして家に侵入し猫を洗濯機に入れて殺した２０代の男が執行猶予を宣告された。清州（チョンジュ）地裁は３０日、ストーカー犯罪の処罰などに関する法律、動物保護法違反などの容疑で起訴された２３の男に懲役１年６月、執行猶予３年を宣告したと明らかにした。男は昨年１２月に元交際相手の女性宅に窓から入り、女性が飼っていた猫を洗濯機に入れて回して殺した後、死骸を自身が通う大学の清掃用具