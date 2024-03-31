1990年代に大ヒットした「電子手帳」がギミック付きのミニチュアになってガシャポンに新登場！懐かしのあのおもちゃに、もう一度触れてみない？カシオ計算機より1990年代に発売していた子供向けの玩具「電子手帳」シリーズ。手帳としての機能はもちろんのこと、ワンちゃんを育てたり似顔絵作りの機能やミニゲームが搭載されていたり、当時特に女子に人気となったアイテムだ。そんな電子手帳をミニチュア化した『CASIO 電子手帳コ