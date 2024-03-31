夫に不倫をされたら、すぐにでも離婚したいのが本音。でも、あえて離婚をせずに夫と一緒にやっていく道を選ぶ人もいます。そこには、一体どんな目的があるのでしょうか？今回は、「サレ妻の復讐計画」にまつわるエピソードをご紹介します。家事を全部やってもらう「夫に不倫をされたけど、土下座をして謝ってきたから、とりあえず離婚はしないことを決めた。でも、このまま許すほど私もやさしくないので、夫にある条件を提示。それ