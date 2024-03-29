このお話は、騙されて既婚男性と交際してしまった私の黒歴史です。「既婚者とは付き合えない」と別れを告げると、彼がクレイジーな行動を連発して……？ 嘘つきな上にサイコパスだった年上の彼 アラサーの頃付き合っていた、5歳年上の彼氏。年齢的にも結婚も意識していたのに、まさかの既婚者であることが発覚したのです。 未婚だと聞いて付き合っていたので、私は「既婚者とは付き合えない」と、すぐに別れ