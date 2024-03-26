東京から大阪へ…今日はユニバーサル・スタジオ・ジャパンに！という日。移動から既にワクワクしてしまうものですが、その移動時間からUSJの空間が始まっていたとしたら…？そんな夢のような「超家族専用車両 〜USJ につくまでだって、冒険です！〜」が、3月26日に新幹線（東京‐新大阪間）の車両の一部を貸し切り。40 名を超える招待ゲストを乗せて運行されました。出発は10時21分。トランペットやサックスなど管楽器によるミュー