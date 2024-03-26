ついに…新型ムラーノ登場か日産は2024年3月25日に価値・競争力・収益性を向上させる経営計画「The Arc」を発表しました。その中で2024年度内に新型「ムラーノ」が登場することが明言されました。2024年度内に日産新型「ムラーノ」登場か（画像は2024年モデル）日産の新たな経営計画「The Arc」は、新型車の投入、電動化の推進、開発・生産方式の革新、新技術の採用や戦略的パートナーシップなどで構成されるもので、これ