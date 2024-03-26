メキシコで「花火の都」として知られているメキシコ州トゥルテペックで今月16〜17日、毎年恒例の花火大会が開催された。ところがその週末、夜空を彩ったのは花火だけでなく、上空を飛行する民間航空機を照射するレーザー光線で、当時の動画がSNSでシェアされると非難が殺到した。英ニュースメディア『The Sun』などが報じた。【この記事の他の写真を見る】【この記事の動画を見る】メキシコ州トゥルテペックで今月中旬、花火大会が