矢野経済研究所の「オタク市場の徹底研究 〜市場分析編〜（2022年度）」によると、アニメやアイドルなど、いわゆる「オタク市場」は7700億円を超えるという。そして、同じく2022年度のキャラクタービジネス市場が2兆6000億円だとか。コロナ禍、SNSの普及などで「自分の好きなものや人」を自分で発信できるようになっていることが大きいのかもしれない。 帰宅後の夫がコソコソ何かしている……結婚15年、13歳と10歳の子がいるナミ