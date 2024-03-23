タレント伊集院光（56）が23日に放送されたテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（土曜午前11時3分）に出演。過去に「芸人をやめよう」と思わせたエピソードについて話した。伊集院は「僕ね、1回だけ芸人辞めようと思ったことがある」と話し「そんときね、NHKの生の特番を寝坊しちゃったんですよ」とショッキングな理由を明かした。さらに「ビックリすることにやってる番組で『伊集院さんはもうすぐ来ます』っ