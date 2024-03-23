2024年に50周年を迎えるハローキティと「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」がコラボレーションしたアイテムが、3月25日（月）から、全国の店舗およびオンラインストアで発売される。【写真】クロミたちがキティになりきり！コレクション一覧■70年代をイメージ今回発売される「ハローキティ 50th アニバーサリー」は、ハローキティが誕生した70年代をイメージしたコレクション。ラインナップには、キティをカ