あのちゃん」こと、歌手でタレント・あのが22日、フジテレビ酒のツマミになる話」（金曜後9・58）にゲスト出演。電化製品を使いこなせずに生活に困っていると明かした。電子レンジが使いこなせないあのは「とにかく青い光が出ていたらダメ」と判断しているとし、「洗濯機もボタンが何個もある。洗剤と柔軟剤の使い方、違いが分からない」と語った。「（洗剤とかを）どこに入れれば良いかも分からない」と悩みを打ち明け