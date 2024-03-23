「カービィ・スイートドリームス」のアートワークを立体化した「カービィ・スイートドリームス フィギュアマスコット」が2024年3月下旬に全国の玩具店や量販店のカプセルトイ売場に登場する。タカラトミーアーツの「ガチャ（Ｒ）」ブランドのアイテムだ。「カービィ・スイートドリームス」は、人気ゲーム『星のカービィ』シリーズのキャラクターがおうち時間を楽しむ姿を、1980年代風のレトロポップなテイストで描いたアートワーク