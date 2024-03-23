イギリス王室ウィリアム皇太子の妻キャサリン妃は、22日、ビデオメッセージを発表しました。「がんと診断されて化学療法を受けている」と明らかにしています。キャサリン妃「（腹部の）手術後の検査でがんが見つかりました。予防的な化学療法を受けるべきだと診断され、現在、初期段階の治療を受けています」キャサリン妃は、このように述べ、がんと診断されたことを公表しました。がんの種類やステージなどの詳細については、明