頂き女子りりちゃん、狙っていたのは50代男性「独りぼっちで寂しい人」東海テレビ

頂き女子りりちゃん、狙っていたのは50代男性「独りぼっちで寂しい人」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 裁判中の「頂き女子りりちゃん」の事件を東海テレビが取材した
  • 被告は接見した記者に対し、詐欺で狙った男性について明かしたという
  • 50代男性で、とくに「独りぼっちで寂しい人」を探したなどと話したそう
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