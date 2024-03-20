根性論を押しつける、相手を見下す、責任をなすりつける、足を引っ張る、人によって態度を変える、自己保身しか頭にない……どの職場にも必ずいるかれらはいったい何を考えているのか？これまで7000人以上を診察してきた著者は、最も多い悩みは職場の人間関係に関するものだという。理屈が通じない、自覚がない……やっかいすぎる「職場を腐らせる人たち」とはどんな人なのか？注目の新刊『職場を腐らせる人たち』では、ベストセラ