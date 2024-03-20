18日に行われたFAカップ準々決勝マンチェスター・ユナイテッド対リヴァプールの試合。延長戦にまで縺れこんだこの試合に決着をつけたのは、マンチェスター・ユナイテッドの21歳アマド・ディアロだ。彼は延長後半アディショナルタイム1分にガルナチョのカウンターと見事に連動しゴールを奪った。この活躍でディアロの名は一気に広まることになり、『THE Sun』が彼の抱える壮絶な過去を再び報じることとなった。ディアロは10歳の時に