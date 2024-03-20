アメリカのある工場で今月8日、作業中に落としたAirPodsを拾おうとした女性がベルトコンベアに巻き込まれた。女性は腕を複雑に巻き込まれてしまい、救急隊員が金属部分を切断して救出した。すぐに病院へ搬送されたものの、翌朝に死亡したという。米ニュースメディア『New York Post』などが報じた。【この記事の他の写真を見る】事故にあったのは、米ジョージア州コロンビア郡グローブタウンに住むアリッサ・ドリンカードさん（Aly