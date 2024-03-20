約４カ月後に迫ってきたパリオリンピック（五輪）で、出場選手の安全な性生活のため、最大３０万個のコンドームが提供される。１８日（現地時間）、米ＣＢＳ放送などによると、パリ五輪選手村のディレクター、ローラン・ミショー氏は最近、英国スカイニュースとのインタビューで、「現在、３０万個のコンドームが用意されている状態だ」と明らかにした。ミショー氏は「ここで（選手たちが）陽気に過ごすことが重要だ」とし「選手委