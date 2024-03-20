女優の橋本環奈（25歳）が、3月19日に放送された情報番組「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）に出演。「長時間寝られない」と話し、その理由を明かした。テレビ朝日開局65周年記念のスペシャルドラマ「万博の太陽」（3月24日放送）に主演する橋本が、宣伝を兼ねて同番組に出演。羽鳥と共に、東京・渋谷の街でロケを行った。いろいろなトークが進む中で、睡眠の話題に。橋本は夜型ではあるものの、休みの日でも朝9時には