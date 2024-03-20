第１００回箱根駅伝（１月２、３日）で２年ぶり７度目の優勝を飾った青学大の志貴勇斗主将ら４年生の選手、マネジャー計１７人が１８日（日本時間１９日）、原晋監督（５７）にプレゼントされた「優勝記念卒業旅行」の米ハワイに到着した。「負けてたまるか！大作戦」を掲げて、箱根路を完全制覇した翌日の１月４日、原監督は「２年ぶりに優勝し、コロナ禍も明けたので、優勝記念ハワイ卒業旅行も復活します」と約束。登録メン