東京都が物価高騰対策として、今月11日から行っていたキャッシュレス決済サービスのポイント還元キャンペーンが、予算額に達する見込みとなり、都は予定より早く終了すると発表しました。都は物価高騰対策として今月11日から都内の対象店舗で、au PAYd払いPayPay楽天ペイのいずれかのキャッシュレス決済サービスを使うと最大10パーセントのポイントが還元されるキャンペーンを行っていました。都によりますと、今月末までを