街ゆくおしゃれさんのファッションを、すてきなイラストで分析する「東京おしゃれ図鑑」。今回の舞台は、程よく都会の心地よい街・吉祥寺。旬なファッションやメイクのイラストがインスタで支持されているヤベミユキさんが描きます。「塩梅上手」なおしゃれさん多し！吉祥寺＜東京おしゃれ図鑑vol．29＞data2月下旬最低気温：8℃最高気温：17℃晴れ駅前に商業施設や商店街がある一方で、緑豊かな公園やカフェ、おしゃれな雑貨屋