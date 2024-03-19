メルカリの出品者が商品を発送できる一戸建て用の宅配ボックスフリマアプリ大手メルカリの出品者が、一戸建て用の宅配ボックスを使って商品を発送できるサービスを、三菱商事が今夏始める。ローソンなどで電子商取引（EC）商品の発送や返品ができるサービス「Smari（スマリ）」を応用。受け取りだけでなく発送も自宅からできるようにすることで、アプリの利便性向上につなげる。住宅設備を手がけるパナソニックハウジングソリ