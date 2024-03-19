《放送終了後、一緒に写真いいですか？ってお願いしたら、神田さんから腕を組んでくれて舞い上がりました》こう綴ったのはTRFのDJ KOO（62）。3月16日、神田正輝（73）とのツーショットをInstagramに投稿した。この日、『朝だ！生です旅サラダ』（テレビ朝日系）に出演したDJ KOO。投稿された写真では番組MCを務める神田と腕を組み、カメラに向かってポーズを決めていた。「カラフルな衣装に身を包んだKOOさんとは対照的に、神田さ