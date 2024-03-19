日本銀行がマイナス金利の解除を決定したことを受けて、大手銀行が預金金利の引き上げに動いています。三菱UFJ銀行はきょう午後4時半ごろ、これまで0.001％としてきた普通預金金利を今月21日から0.02％に引き上げると発表しました。住宅ローンの変動金利の基準となる短期プライムレートについては変わらないとしています。一方、三井住友銀行も、これまで0.001％としてきた普通預金金利を4月1日から0.02％に引き上げると発表しまし