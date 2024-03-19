タレント・明日花キララ（35）が19日までに公式SNSを更新。自身の容姿について中傷コメントが多数寄せられたことに反応した。明日花はX（旧ツイッター）で「撮影でした！お疲れ様谷間食い込みランジェリー、チョーカー付きでかわいい」とセクシーな動画をアップ。すると、中傷コメントが多く付いたという。これを受けて明日花は「2日前に載せた動画顔が変だよっていっぱい言われたからさ、デジカメ他撮り置いとく」といい