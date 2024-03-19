ストローを使ったビール早飲み対決が行われ、球場を盛り上げた韓国・ソウルの高尺スカイドームでは、17日から2日間、パドレスとドジャースが韓国チームとのエキシビションマッチを行った。スタンドでは、日本の球場ではなかなか見られないイベントも行われており、ネット上のファンは「面白いな」「日本じゃ絶対なさそう」と驚いたようだ。大谷翔平投手が出場するということもあって、日本でも中継されるなど、注目を集めた韓