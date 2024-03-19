ロッテリア鬱陵島（ウルルンド）店で販売されるハンバーガーメニュー「独島（トクド、日本名・竹島）パック」が日本語に訳されて選択する場合、メニュー名が消えてしまい論議を呼んでいる。１６日、ある日本人がロッテリア鬱陵島店を訪問し、メニューが書かれたキオスク写真を撮影して自身のＸに投稿した。この日本人は該当写真とともに「メニューに独島セットがあり少し笑わせたが、言語を日本語に変えたら名前が不自然に隠されて