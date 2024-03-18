「私有地」だと警察は対応できない!?もし契約している駐車場や自宅の敷地内に誰かが「無断駐車」した場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。無断駐車は非常に迷惑な行為のため、多少強引な手段での解決を考える人もいるかもしれませんが、対応方法を誤ると「無断駐車された側」が悪くなってしまうことがあるので注意が必要です。自分の駐車場に「無断駐車」されても進路を塞ぐなどの対処はしてはいけない（※画像はイ