3月9日、工藤静香が自身のInstagramに私服の写真を公開し、その“相変わらずなスタイル”に賛否の声が上がっている。【写真】「時代遅れ感がすごい」批判された工藤静香のクセありファッション「時代遅れ感がすごい」この日アップしたのは、豹柄のタイトスカートにGジャンを合わせ、胸元にはネックレスをじゃらづけした、女性らしさたっぷりのファッション。《豹柄着こなせるのはしぃちゃんしかいない》《スタイルが良いから何