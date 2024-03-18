シンガーソングライター・miwaが3月18日に更新されたファンクラブサイトにて、元競泳選手・萩野公介との離婚を発表。2019年に結婚、また妊娠が明らかになり、翌年1月に萩野から第1子誕生も報告されていたが、夫婦は別々の道へ進むことを選んだようだ。【写真】「身長差えぐ」萩野が公開していたmiwaとのラブラブツーショット「miwaさんは、今年1月期の日本テレビ系連続ドラマ『厨房のありす』の主題歌『それでもただ』を担当する