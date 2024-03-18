手話を交えて質問する今井絵理子氏自民党の今井絵理子参院議員が、3月18日、参院予算委員会の集中審議で質問に立った。今井氏は冒頭、能登半島地震の被災者に対するお見舞いの言葉を手話を交えて述べると、被災地での障害者への支援などについて、岸田文雄首相らに質問をおこなった。その姿に、SNSでは、《今、今井絵理子議員の国会質疑見てたりするんだけど手話で聞こえない方へ伝えようとしてる…こういう配慮ってやはり凄