人気VTuberグループ「ホロライブ」が2024年3月16〜17日にリアルイベント「hololive SUPER EXPO 2024」を幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催した。販売された一部フードメニューがインターネット上で「ぼったくり」などと波紋をひろげるなか、当該商品をプロデュースしたライバーがXで「こだわったからこそのおかずの量になったのは本当申し訳ない」などと釈明した。「量は少ないかもですが味はまじ美味いです！」会場のカフェエリア