格闘技イベント「ブレイキングダウン」に出場し、「サカキマキオ」として活動している男が、東京・港区でガールズバーの飲食代などおよそ12万円を支払わずそのまま逃走したなどとして強盗の疑いで逮捕されました。強盗の疑いで逮捕されたのは、飲食店従業員で格闘技イベント「ブレイキングダウン」にサカキマキオのリングネームで出場経験がある沖山幹浩容疑者（28）です。警視庁によりますと、沖山容疑者は3月15日未明、港区新橋