国民生活センターは先日、子供が無断でオンラインゲームに課金したという保護者からの相談が増えているとして、注意喚起した。契約当事者が小学生、中学生、高校生のオンラインゲームに関する２０２２年度の相談件数は４０２４件で、契約購入金額の平均は約３３万円となっている。スマートフォンやタブレット端末での小中学生の無断課金に関する相談が目立つという。小学高学年以降にはスマホを持たせる家庭が多くなってき