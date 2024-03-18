「コカ・コーラ」を飲んだStray Kids・フィリックスに非難殺到…現代のK-POPアイドルに求められる“配慮”スポーツソウル日本版

配信でコカ・コーラを飲んだ韓アイドルに非難殺到 突如謝罪求められた理由

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • Stray Kidsのフィリックスが17日、SNSライブ配信中にファンに謝罪した
  • ファンが飲み物を尋ねると、フィリックスはコカ・コーラを見せながら飲んだ
  • 一部ファンが突如謝罪を要求する事態となり、ファンは「なぜ」と非難した
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