「私が当選できなければ血の海（ｂｌｏｏｄｂａｔｈ）になるだろう」。１１月に行われる米大統領選挙で再選を狙うトランプ前米国大統領の言葉がさらに激しくなっている。「血の海」のような言葉を使用し、移住者を露骨に蔑んでいる。ニューヨークタイムズ（ＮＹＴ）など米メディアによると、トランプ氏は１６日（現地時間）、オハイオ州デイトン国際空港付近で行われた共和党のバーニー・モレノ上院議員候補の選挙演説に参加した。