ナワリヌイ氏（ロイター＝共同）ロシアのプーチン大統領は18日、今年2月に北極圏の刑務所で死亡した反政府活動家ナワリヌイ氏について、死の数日前に、欧米で拘束されロシアが帰国を望んでいる人物との交換に同意を与えていたと明らかにした。大統領選の選対本部で記者会見したプーチン氏は報道陣の質問に「ナワリヌイ氏が亡くなったことは残念な出来事だ」と名前を挙げて切り出し、欧米で服役している人物数人との交換を同僚