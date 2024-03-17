まさにミサイル!? クルマが工事箇所に突っ込む事故多発クルマで高速道路を走行していると、一部道路で工事を行っており一部車線が規制されている場合があります。この工事規制箇所の場所で、クルマやトラックの衝突事故が多発しているといいます。今回は、NEXCO中日本東京支社の担当者に話を聞きました。高速道路上の工事規制箇所（画像はイメージ） 【画像】まえぇぇぇぇぇ！ 工事帯に突っ込む「怖すぎる衝撃映像」を画像で見