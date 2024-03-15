この春から一人暮らしをはじめて、自炊をしようと考えている人も多いかもしれない。外食するより節約になったり、栄養面にこだわれたり、いろんな利点がある。そしてなにより、自炊でしか叶わない大きな夢も、ある。こちらは、XユーザーのNara（＠GSX250R_ANZIO）さんが作り、2024年3月14日に投稿した画像。とにかく巨大なマヨコーン軍艦が映っている。これって......どれくらいデカいんだ......？Naraさんは画像と共に、こう呟