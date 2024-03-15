首都圏のJR列車内でトコジラミが見つかり、ネット上で動揺が広がっています。JR宇都宮線の車内シートにくっついていたトコジラミを見つけた乗客が捕獲し、JR東日本の駅員に届け出ました。【写真】「電車でまさか…」JR東日本の列車で見つかったトコジラミしかし駅員の反応は鈍く、「はい、分かりました」「大丈夫です」と捕獲したトコジラミを受け取らなかったといいます。その後、列車はどうなったのでしょうか。JR東日本と発見者