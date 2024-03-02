アメリカのバイデン大統領は、パレスチナ自治区ガザ地区に食料などの人道物資を上空から投下すると明らかにしました。バイデン大統領は1日、「今後数日以内にヨルダンなどと協力し、ガザ地区に追加の食料や物資を空中投下する」と発表しました。さらに、今後より多くの人道物資を届けるため、海からの搬入も模索しているということです。また「ガザに届けられる援助は十分からはほど遠い」と懸念を示した上で、イスラエルに対し「