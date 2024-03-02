〈「ちょっと俯いてみろ」と胸元を…セクハラ疑惑を否定し続ける岐阜県岐南町長に決定的「証拠音声」〉から続く職員への度重なるセクハラ・パワハラ行為がきっかけで辞職することになった岐阜県岐南町の小島英雄町長（74）。2月27日、同町が設置した「岐南町ハラスメント事案に関する第三者調査委員会」から「調査報告書」が出され、小島町長の行った99のセクハラや日常的なパワハラが認定された。【写真】「いやらしいもんでさ