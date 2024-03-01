みなさんは、どの「ファッション通販サイト」をよく利用しますか。株式会社しんげん（東京都渋谷区）が運営する主婦向けの情報メディア『SHUFUFU』が、ファッション通販サイトを利用したことがある全国の20〜60代の男女200人に調査をしたところ、「UNIQLO」が1位となりました。また、ファッション通販サイトでの購入頻度については、「2〜3カ月に1回程度」が最も多くなったそうです。【写真】よく利用するファッション通販サイトは