ボクシングのスーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３０＝大橋）が１２月にオーストラリアでサム・グッドマン（２５＝オーストラリア）と対戦に向けて交渉中であると、英メディア「ｔａｌｋＳＰＯＲＴ」が報じた。井上は５月に東京ドームルイス・ネリ（２９＝メキシコ）と初防衛戦を行う見通しで、同戦を含めて年内に３試合を行う構想を明かしている。同メディアは「ザ・モンスターはキャリア初の試みとして、オース