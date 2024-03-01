前日に日本人女性との結婚を発表したドジャースの大谷翔平投手（２９）が２９日（日本時間３月１日）、キャンプ地の米アリゾナ州グレンデールでの練習前に会見し、お相手については「日本人の方ですね。入籍日は言わなくていいかな。至って普通の人というか、ふふふ、普通の日本人の人ですね。一緒にいて楽しい人。ずっと一緒にいるところを想像できた」と、語った。出会いについては「知り合って、正確な日付けはわからないです