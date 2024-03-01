栃木・那須町で、高校生ら8人が雪崩に巻き込まれ死亡した事故の裁判で、検察側は教師3人に禁錮4年を求刑した。事故で息子を亡くした奥勝さん「今後の学校事故の防止になる、教訓となる判決を望んでいます」この事故は2017年、那須町のスキー場近くで雪崩が発生し、登山講習会に参加していた大田原高校の生徒7人と教師1人が死亡したもので、責任者だった教師3人が業務上過失致死傷の罪に問われている。29日の裁判で検察側は、「当た