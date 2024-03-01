車両の安全性を確認する認証試験で、不正を行っていたトヨタ自動車の完全子会社・ダイハツ工業。先月13日には、トヨタが奥平総一郎氏を社長の座から事実上“更迭”し、1日付で、トヨタから井上雅宏氏などを送り込む人事を発表した。文字通り1日から“新体制”となる。ダイハツ関係者からは“新しい風”への期待感を示す声も上がっているが、トヨタ関係者からは「ダイハツは絶対に変われない」との厳しい声も。そのワケは？■ダイハ