子どもの反抗期は、避けては通れない成長過程の一つですよね。でも中には親の心が折れてしまいそうな激しい反抗期を迎える子どももいます。これは筆者の友人・Sから聞いた反抗期真っ只中だった息子とのバトルエピソードです。 シングルマザー 私は息子のRが1歳のときに離婚をしました。それからは周囲の助けも受けながら、2人で頑張って生活をしてきたのですが、Rはこのところ反抗期なのか、以前のような態度は見