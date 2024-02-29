元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞（35）に新たなロマンスだ。『週刊文春』が浅田と起業家の源馬大輔氏の熱愛を報じた。報道によると、2月中旬、2人は都内の路上でキスを交わし、源馬氏が住む高級マンションで一夜を過ごしたという。【写真】パチスロに夢中になっている浅田舞。他、タクシーを降りるパンツスタイルの浅田真央（全身）など舞は恋多き女で有名だ。これまでポップグループ「シクラメン』のDEppa（41）